مبيعات هيون ديه وكيا في السوق الكورية تصل إلى أعلى مستوياتها

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حققت شركة "هيون ديه موتور"، التي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشركتها التابعة "كيا موتورز"|، أعلى مستوى على الإطلاق في مبيعاتها في السوق المحلية خلال هذا العام.وأعلنت مجموعة "هيون ديه موتور" في تقرير لها أمس الأحد أن إجمالي مبيعات شركتيْ "هيون ديه" و"كيا" قد بلغ 523 ألفا و600 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 517 ألفا و900 وحدة الذي تم تحقيقه في عام 2002.وأوضح التقرير أن مبيعات "هيون ديه" بلغت 323 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة، وهو ثاني أعلى رقم قياسي بعد أعلى مستوى وصلت له على الإطلاق وبلغ 335 ألفا و700 وحدة في عام 2002. وقد تجاوزت "هيون ديه" مستوى 300 ألف للمرة الأولى قبل 17 عامًا. وكانت "كيا" قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 221 ألفا و700 وحدة العام الماضي، وظلت مبيعاتها فوق مستوى 200 ألف خلال فترة خمسة أشهر للعام الرابع على التوالي، منذ عام 2006. وبلغت حصة الشركتيْن في سوق السيارات المحلية الكورية خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 72,6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.