فيلم الطفيلي يفوز بأكبر جائزة في مهرجان سيدني السينمائي

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فاز فيلم الكوميديا السوداء الكوري الجنوبي "الطفيلي" للمخرج "بونغ جون هو"، بأكبر جائزة في مهرجان سيدني السينمائي.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تلقى المخرج الكوري الجنوبي "جائزة مهرجان سيدني السينمائي" في الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم على مسرح الدولة في مدينة سيدني، مساء أمس الأحد.وجاءت هذه الجائزة بعد أن أصبح "بونغ" أول مخرج كوري جنوبي يفوز بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي أواخر الشهر الماضي.وقد وصف رئيس لجنة التحكيم في مهرجان سيدني السينمائي، "جون ماينارد"، هذا الفيلم بأنه: "خارج نطاق التصنيفات، وهو رقيق ووحشي، وجميل وقاسٍ، ومضحك ومأساوي، في معالجته لقضية الطبقات الاجتماعية".ويذكر أن جائزة سيدني السينمائية تُمنح منذ عام 2008 للأفلام الأكثر جرأة وشجاعة، وفقًا للمهرجان.وسوف يتم عرض الفيلم في أستراليا بدءا من الأسبوع القادم.