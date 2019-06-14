استقبال حار للاعبي منتخب كوريا لكرة القدم تحت 20 سنة

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تلقى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال تحت سن 20 سنة ترحيباً حاراً لدى عودته إلى البلاد اليوم الاثنين، بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة التي أقيمت في بولندا.ومن المقرر أن يحضر أعضاء المنتخب حفلًا بهذه المناسبة، حيث يلتقون بالجماهير أمام قاعة مدينة سيول في وقت لاحق من اليوم. وخلال الاحتفال، سيتحدث مدير الفريق "تشونغ جونغ يونغ" واللاعبون عن هذه البطولة، بمن فيهم لاعب خط الوسط "لي كانغ إين" الذي كان أول لاعب كوري جنوبي يتم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة وفوزه بجائزة "الكرة الذهبية". وتعد هذه هي المرة الأولى في بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن 20 سنة التي يتقدم فيها المنتخب الوطني الكوري الجنوبي إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث تمكن من تحقيق خمسة انتصارات متتالية ضد خصوم أقوياء، مثل الأرجنتين والسنغال واليابان، لكنه خسر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "لودز" في بولندا، أمس الأحد، أمام أوكرانيا بهدف مقابل 3 أهداف.