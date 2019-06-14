انتخاب كوريا في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية يوم السبت الماضي انتخاب كوريا الجنوبية لتكون عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للمرة الخامسة على التوالي، وللفترة من عام 2020 وحتى عام 2022.و بذلك ستحافظ كوريا على عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام الخامس عشر على التوالي، منذ أن تم انتخابها لأول مرة عام 2008.وأكدت الوزارة أنها ستواصل جهودها للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ستنفذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد أحد أهم ثلاث هيئات رئيسية في الأمم المتحدة، إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، حيث يقوم بدور رئيسي في تخطيط وتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنه مسؤول عن تنسيق ومراجعة أعمال الأمم المتحدة المعنية بالحقوق والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.ويضم المجلس في عضويته 54 دولة.