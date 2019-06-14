وزيرة الخارجية الكورية تجرى مباحثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي

Photo : KBS News

أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" التي تقوم حاليا بزيارة لروسيا، مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأحد ، تم فيها بحث القضايا المتعلقة بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لكوريا الجنوبية والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وفق بيان لوزارة الخارجية.وتقاسم الوزيران الآراء على ضرورة أن تمثل زيارة "ترامب" لكوريا الجنوبية في أواخر يونيو الجاري فرصة هامة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، وبحث تعزيزعلاقات التحالف بين سيول وواشنطن.كما اتفق الوزيران على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين في التعامل مع القضايا الدولية الراهنة.