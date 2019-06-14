صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تسجل زيادة بنسبة 0.7% في مايو

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أفاد تقرير صادرعن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بأن حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 9.3 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى رقم على الإطلاق خلال شهر مايو.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة قد شهد انخفاضا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وبدأ ينتعش منذ شهر أبريل الماضي، مسجلا زيادة للشهر الثاني على التوالي.وقال التقرير إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قامت بتصدير منتجاتها في شهر مايو الماضي بلغ 45 ألفا و113 شركة، بزيادة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتصدرت الصين وفيتنام، قائمة الدول التي تم تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إليها.وقالت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة "بارك يونغ سون" إن الجهود التي بذلتها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تقدمها للأسواق العالمية، رغم الظروف الخارجية الصعبة، بما في ذلك تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد لعبت دورا كبيرا في زيادة حجم صادراتها، للشهر الثاني على التوالي.