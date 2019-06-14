بعض نواب الحزب الحاكم يدعون إلى تجميد الحد الأدنى للأجور للعام القادم

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أكد بعض نواب الحزب الديمقراطي الحاكم على ضرورة تجميد الحد الأدنى للأجور للعام القادم.والتقى نائب البرلمان عن الحزب الحاكم "تشيه أون يول" برئيس الحزب "لي هيه تشان" مؤخرا، داعيا إلى تجميد الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند المستوى الحالي.وقال النائب "تشيه" في مقابلة أجراها معه تلفزيون "كي بي إس" إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين، قد أثر تأثيرا كبيرا على السوق، مؤكدا على أهمية أن يقوم الحزب الحاكم، بتقديم رأيه الخاص بشأن المسألة.وأضاف "تشيه" أن رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" قد أعرب عن قلقه من احتمال أن يواجه رأي الحزب الحاكم بخصوص هذه القضية، معارضة شديدة من اتحادي نقابات العمال في البلاد.ومن جانبه، أكد النائب "سونغ يونغ كيل" عن الحزب الحاكم أيضا على ضرورة تجميد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد ارتفاعا قدر بنسبة حوالي 30% خلال العامين الماضيين.والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور للعام الماضي قد ارتفع بنسبة 16.4% مقارنة بالعام الأسبق ليكون 7530 وونا، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا خلال هذا العام، بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي ليصبح في حدود 8350 وونا.