المنتخب الكوري لهوكي السيدات يفوز بنهائي بطولة العالم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية للسيدات بنهائيات سلسلة الهوكي الميداني للاتحاد الدولي للهوكي، حيث تغلب المنتخب الكوري، الذي يحتل المركز الحادي عشر على مستوى العالم، على منتخب إيرلندا، الذي يحتل المركز الثامن، بـ3 نقاط مقابل نقطة واحدة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "بانبريدج" للهوكي في مدينة "بانبريدج" في أيرلندا الشمالية، أمس الأحد. وبهذا الفوز، أصبح المنتخب الكوري في صدارة الجولة التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو، بعد أن حقق بالفعل مكانة مضمونة بالفوز 3- 0 على منتخب ماليزيا في الدور قبل النهائي يوم السبت. وسوف تقام الجولة التأهيلية لألعاب طوكيو في أكتوبر، حيث تتنافس 14 دولة في سبع رياضات في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية. ويذكر أن فريق الهوكي الميداني الكوري للسيدات قد تمكن من التأهل في كل الدورات الأولمبية الصيفية منذ عام 1988، وحصل على الميدالية الفضية في ذلك الوقت وفي عام 1996. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت رياضة الهوكي واحدة من أربع رياضات، إلى جانب كرة السلة للسيدات والجودو والتجديف، التي تم تخصيصها لتجمع بشكل مشترك بين فرق كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو 2020. ولكن نظرًا لعدم وجود أي اتصال فعلي بكوريا الشمالية فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة بين الكوريتين، بما في ذلك الفرق الرياضية المشتركة، فقد شارك الرياضيون الكوريون الجنوبيون فقط في المباراة النهائية أمس، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص الجولة التأهيلية في أكتوبر.