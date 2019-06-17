العثور على قارب صيد كوري شمالي في المياه الكورية الجنوبية

تم العثور على قارب صيد كوري شمالي صغير على متنه أربعة أشخاص، في المياه التي تقع قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.وعُثر على القارب الذى تبلغ حمولته طنا واحدا، والمصنوع من الخشب، بالقرب من ميناء "سام تشوك" بمقاطعة "كانغ وان"، فى حوالى الساعة 6 و50 دقيقة من صباح أول من أمس السبت. وأبلغت سفينةُ صيد كورية جنوبية السلطات المسؤولة عن القارب الكوري الشمالي الذي انجرف إلى جنوب الحدود البحرية بين الكوريتين بسبب عطل في محركه.ويذكر أن "سام تشوك" تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا إلى الجنوب من المياه الكورية الشمالية.وتستجوب السلطات الكورية الجنوبية، بما في ذلك الجيش وحرس السواحل، الصيادين الكوريين الشماليين للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية وجودهم في المياه الكورية الجنوبية. وكانت القوات البحرية الكورية الجنوبية قد أنقذت خلال الأسبوع الماضي سفينة صيد كورية شمالية أخرى عثر عليها في البحر الشرقي، وأعادتها وركابها إلى كوريا الشمالية.