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من المتوقع أن يتم افتتاح مطار جديد في جزيرة "أولونغ" الواقعة في البحر الشرقي، عام 2025، حيث سيمكن للسائحين في الجزيرة والمقيمين فيها الوصول إليها من سيول خلال ساعة.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن العمل في بناء المطار سيبدأ في شهر أبريل من العام القادم، بتكلفة قدرها 663.3 مليار وون، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث ستعقد الوزارة جلسة شرح حول مشروع بناء هذا المطار يوم الثاني من شهر يوليو القادم.ويصل طول مهبط المطار الذي سيتم بناؤه في جزيرة "أولونغ" إلى 1200 متر، وعرضه إلى 30 مترا، حيث يمكن للطائرات التي تقل طاقة استيعابها عن 50 راكبا الإقلاع من المطار كل 15 دقيقة.ومن المتوقع أن يشهد عدد السائحين الزائرين لجزيرة "أولونغ" ارتفاعا من 400 ألف حاليا إلى حوالي 900 ألف عام 2030 ، و1.1 مليون عام 2050.