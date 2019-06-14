الرئيس الكوري مون جيه إين يعين مدعيا عاما جديدا

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عين الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين رئيس مكتب نيابة سيول المركزية "يون سوك يول" مدعيا عاما جديدا خلفا للمدعي العام السابق "مون مو إيل" الذي ستنتهي فترة عمله يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو القادم.وقال مكتب الرئاسة إن الرئيس "مون" قد تلقى تقريرا من وزير العدل "بارك سانغ كي" صباح اليوم الاثنين، طالب فيه بتعيين "يون" مدعيا عاما جديدا.وأضاف مكتب الرئاسة أن "يون سوك يول" قام بتنفيذ مهامه كرئيس لمكتب نيابة سيول المركزية بشكل ناجح، من خلال قيادة التحقيقات الهادفة إلى القضاء على الفساد وإساءة استخدام النفوذ.وكان الرئيس "مون جيه إين" عين وكيل النيابة "يون سوك يول" الذي عمل رئيسا لفريق التحقيقات في فضيحة "تشيه سون شيل" ضمن فريق المدعي المستقل، رئيسا جديدا لمكتب نيابة سيول المركزية يوم التاسع عشر من مايو عام 2017.