الرئيس مون يقوم بزيارة تعزية للسيدة الأولى السابقة الراحلة.

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الأحد بزيارة تعزية للسيدة الأولى السابقة الراحلة "لي هوي هو" في المنزل التي كانت تقيم فيه، وذلك فورعودته من الجولة التي شملت 3 دول في شمال أوروبا .والتقى خلال هذه الزيارة ابنها الثاني "كيم هونغ أوب" نائب البرلمان السابق، وابنها الثالث "كيم هونغ كول" رئيس اللجنة الاستشارية الشعبية للمصالحة والتعاون الوطني.وكان الرئيس "مون" قد أكد في خطابيه اللذين ألقاهما خلال جولته الأوروبية الأخيرة أن تاريخ السلام في شبه الجزيرة الكورية، يعود إلى عهد الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ"، وأن زوجته السيدة الأولى السابقة "لي هوي هو" كانت دائما بجانبه.من جهة ثانية، لم تستجب كوريا الشمالية حتى الآن للاقتراح الذي عرضه الرئيس "مون" لعقد جولة أخرى من محادثات القمة بين الكوريتين قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري ونظيره الأمريكي في أواخر يونيو الجاري.