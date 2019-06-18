معلمون من مختلف الدول يتعهدون بتدريس التاريخ الصحيح للاسترقاق الجنسي

تعهد معلمون من مختلف الدول بتثقيف الطلاب بشكل صحيح حول قضية الاسترقاق الجنسي الذ ارتكبته في اليابان في أثناء الحرب العالمية. جاء ذلك في ورشة عمل دولية عقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس الاثنين، حيث تعهد مدرسون من كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، ببذل قصارى جهودهم لتدريس هذه القضية من أجل خلق مجتمع يمكن فيه ضمان حقوق المرأة وسلامتها. وقالوا أيضًا في قرار مكتوب إنه يجب على العملية التعليمية أن تتجاوز مجرد تقديم الحقائق ذات الصلة بهذه القضية، بحيث تصل إلى السؤال عن سبب استمرار الاسترقاق الجنسي خلال الحروب في أنحاء مختلفة من العالم. كما انتقد المعلمون خلال المنتدى الحكومة اليابانية لعدم قيامها بتعليم أجيالها الشابة هذه المسألة، مشيرين إلى أن هذا الجزء من التاريخ مفقود أيضًا في الكتب المدرسية في العديد من البلدان الأخرى حول العالم. ويذكر أنه تم تنظيم ورشة العمل بواسطة "المجلس الكوري للعدالة والذكرى" الخاص بقضية الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبه الجيش الياباني، وذلك بمناسبة حلول اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي خلال الصراعات، الذي يصادف يوم الغد الأربعاء.