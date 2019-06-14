الرئيس الصيني يزور بيونغ يانغ هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" سيقوم بزيارة رسمية لكوريا الشمالية خلال هذا الأسبوع.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه من المقرر أن يقوم "شي" بزيارة تستغرق يومين إلى بيونغ يانغ ابتداء من يوم الخميس بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".كما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شين خوا" هذا الخبر نقلا عن بيان صادر عن متحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني.ويذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كان قد زار الصين أربع مرات على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية للالتقاء بالرئيس الصيني، ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة بيونغ يانغ خلال اجتماعهما الأخير في يناير.وسوف تكون زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" هذا الأسبوع الأولى له إلى بيونغ يانغ منذ أن تولى الرئاسة. وكانت آخر زيارة قام بها "شي" إلى بيونغ يانغ في عام 2008، بصفته نائبا للرئيس الصيني حينذاك.وسوف تكون هذه الزيارة أيضا الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.