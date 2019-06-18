لقاء بين الرئيسين الكوري والصيني على هامش قمة مجموعة العشرين

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن كوريا الجنوبية والصين اتفقتا من حيث المبدأ على عقد محادثات قمة على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر.وجاء هذا الإعلان في أعقاب التقارير الإخبارية التي أفادت بأن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" سيقوم برحلة تستمر يومين إلى كوريا الشمالية ابتداء من يوم الخميس القادم.كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في تصريحاتها للصحفيين، إلى أن الرئيس الصيني ليس لديه أي خطط لزيارة سيول بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين في مدينة أوساكا اليابانية.ومن ناحية أخرى، قالت "كو" إن حكومة سيول تشاورت بشكل وثيق مع بكين فيما يتعلق بزيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ. وقالت إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب تطورات هذه الزيارة المرتقبة وتتواصل مع الحكومة الصينية اعتقادا منها بأن هذه الخطوة ستسهم في الحل السلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.