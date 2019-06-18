المبعوث النووي الكوري يزور واشنطن لإجراء محادثات بشأن كوريا الشمالية

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سيزور المبعوث النووي الكوري الجنوبي الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول سبل استئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، سيغادر متوجها إلى واشنطن اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق أربعة أيام. وخلال هذه الزيارة، سيلتقي "لي" مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية. وقالت الوزارة إن الجانبين يخططان لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق تقدم حقيقي في جهود نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة للسلام الدائم فيها. وسيسعى الجانبان أيضًا إلى إيجاد طرق لتحريك الجمود الراهن في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية. ومن المتوقع أيضًا أن ينسق "لي" و"بيغون" جدول أعمال القمة القادمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في سيول في نهاية هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلقي المبعوثان النوويان الكوري والأمريكي خطابات يوم غد الأربعاء في الحوار الاستراتيجي لمؤسسة مجلس "الأطلسي - شرق آسيا"، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الطرفان في هذا المنتدى. ويعتزم المبعوث النووي الأمريكي زيارة سيول يوم الاثنين القادم، ومن المرجح أن تستمر زيارته حتى موعد انعقاد القمة بين البلدين.