محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية وروسيا حول كوريا الشمالية

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وروسيا محادثات أمس الاثنين حول القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والعلاقات الثنائية بين سيول وموسكو.وبعد المحادثات التي عقدت في العاصمة الروسية، قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنها تباحثت مع نظيرها الروسي "سيرجي لافروف" حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا سبل تعزيز التعاون من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم فيها.وأضافت "كانغ" في تصريحات أدلت بها فى مؤتمر صحفى مشترك عقب الاجتماع، أنهما اتفقا على أن الوقت قد حان الآن لدفع عملية السلام إلى الأمام، وأن الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يستأنف في أسرع وقت ممكن.ومن جانبه قال "لافروف" إن السبيل الوحيد لإحراز تقدم في حل قضايا شبه الجزيرة هو البحث عن "قرارات سلمية ودبلوماسية"، ووضع خطوات مقابلة خلال هذه العملية.وكرر "لافروف" دعوات موسكو إلى الحل السلمي والنهج التدريجي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.كما ناقش وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وروسيا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمشروعات الاقتصادية الثلاثية التي تضم الكوريتين وروسيا.