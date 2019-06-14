زيارة شي لكوريا الشمالية تسهم في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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عبرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أملها في أن تسهم زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الشمالية، في تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تراقب عن كثب منذ الأسبوع الماضي التطورات التي تحدث بشأن زيارة الرئيس الصيني، لكوريا الشمالية.وأضاف أن سيول أجرت اتصالات مكثفة مع الحكومة الصينية، للتسريع بإجراء الزيارة، على اعتبار أنها ستسهم في تسوية سلمية للقضية، في شبه الجزيرة الكورية.وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، قالت إن الرئيس الصيني ستقوم بزيارة رسمية لكوريا الشمالية، يومي العشرين والحادي والعشرين من يونيو الجاري، بناء على دعوة وجهها إليه الزعيم الكوري الشمالي.