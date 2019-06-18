الحكومة تراجع رسوم الطاقة التصاعدية خلال فصل الصيف

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من المقرر أن تراجع الحكومة خطة رسوم الطاقة للمستهلكين خلال موسم الذروة في الصيف في شهري يوليو وأغسطس، في محاولة لخفض تكاليف الطاقة للعديد من الأسر في جميع أنحاء البلاد.وصرح مسؤول من فريق العمل المكلف بمراجعة نظام الرسوم التدريجي التصاعدي الحالي المكون من ثلاث مراحل لشبكة "كي بي إس" أمس الاثنين بأن الحكومة قررت فعليًّا أن تختار اقتراحًا سيؤدي إلى توسيع المرحلة التدريجية.ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الاقتراح 16.3 مليون أسرة، والتي قد تشهد انخفاضًا في فاتورة الكهرباء الشهرية بما يصل إلى 10 آلاف وون خلال هذا الصيف.ومن بين المقترحات الأخرى التي قدمتها فرقة العمل للحكومة تعديل النظام ليصبح من مرحلتين فقط، وكذلك إلغاء النظام التصاعدي بالكامل.وتخطط الحكومة وفرقة العمل لإعلان القرار النهائي بعد ظهر اليوم الثلاثاء.