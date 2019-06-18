المقرر الدولي الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية يزور سيول

Photo : YONHAP News

التقى المقرر الدولي للأمم المتحدة والمختص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية مع نواب وزارات التوحيد والخارجية أمس الاثنين في سيول، وناقش قضية الهاربين الكوريين الشماليين المحتجزين في الصين، وغيرها من المسائل.وبعد اجتماعه مع نائب وزير التوحيد "سوه هو"، قال "توماس أوجيا كوينتانا" إنهما ناقشا العديد من القضايا، بما في ذلك قضية الهاربين المحتجزين في الصين، والإجراءات المحتملة التي قد تتخذها سيول لمعالجة هذه القضية.وقال المسؤول في الأمم المتحدة إنه ناقش أيضًا مسألة المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية.وفي وقت لاحق من نفس اليوم، التقى "كوينتانا" مع نائب وزيرة الخارجية "لي تيه هو"، وشدد على الحاجة إلى الحوار من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقد وصل مقرر الأمم المتحدة إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر من الأمس في زيارة تستغرق خمسة أيام، ويعتزم خلال إجراء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين وزاريين، وكذلك عدد من الهاربين الكوريين الشماليين، وممثلي الجمعيات المدنية.ومن المقرر أن يعقد المسؤول الدولي مؤتمرًا صحفيًّا يوم الجمعة لإعلان نتائج زيارته.