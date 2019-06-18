ترحيل اثنين من طاقم القارب الكوري الشمالي إلى الشمال

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تم ترحيل اثنين من البحارة الكوريين الشماليين الأربعة، الذين كانوا على متن قارب الصيد الذي انجرف في المياه قبالة "سام تشوك" في مقاطعة "كانغ وون" يوم السبت الماضي، إلى كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول للصحفيين إن البحارَين كشفا عن رغبتهما في العودة إلى الوطن، حيث تم تسليمهما إلى الشمال اليوم الثلاثاء عبر قرية الهدنة في "بان مون جيوم"، وفقًا للمبادئ الإنسانية وقواعد الممارسة بين الكوريتين.أما بالنسبة للبحارين الآخرين الذين أعلنا عن عزمهما على البقاء في الجنوب، قال المسؤول إنهما سيتخذان إجراءات الهروب من الشمال عبر "هانا وون"، مركز الدعم الرئيسي للهاربين من كوريا الشمالية.وقد أخطرت سيول بيونغ يانغ صباح أمس الاثنين بالعثور على قارب الصيد وطاقمه، وردت بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليلة أمس.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه عثر على مناطق تحتاج إلى تحسينات، بعد أن فشلت السلطات في اكتشاف القارب الكوري الشمالي حتى توغل في المياه الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي.وقد تم العثور على السفينة التي يبلغ وزنها نحو طن والمصنوعة من الأخشاب يوم السبت الماضي، بالقرب من ميناء "سام تشوك" على الساحل الشرقي، على بعد حوالي 130 كم جنوب خط الحدود الشمالي، وهي الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.