الشرطة تسعى لاعتقال رئيس نقابة عمالية بسبب تجمعات أمام البرلمان

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طلبت الشرطة من محكمة محلية أمس الثلاثاء إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس إحدى أكبر نقابتيْن للعمال في كوريا الجنوبية، لقيامه بتنظيم مظاهرات غير قانونية أمام مقر البرلمان.ويشتبه في أن "كيم ميونغ هوان" رئيس "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" قد انتهك القوانين ذات الصلة بالتجمعات والاحتجاجات، فضلاً عن ارتكابه أعمالا غير قانونية أخرى.وتقول الشرطة في منطقة "يونغ دُنغ بو" إن "كيم" قاد أربعة تجمعات غير شرعية منذ مايو من العام الماضي، وأمر زملاءه بالتصرف بعنف ضد ضباط الشرطة وتدمير معداتهم في أثناء محاولات الشرطة لاقتحام التجمع.وكان المئات من أعضاء الاتحاد الكوري لنقابات العمال قد تجمعوا أمام مقر البرلمان للاحتجاج على تحركات الحكومة لإصلاح سوق العمل.