ردود فعل متباينة حول الاتهامات ضد نائبة برلمانية سابقة عن الحزب الحاكم

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أظهرت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية ردود فعل متباينة إزاء الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة ضد النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "سون هي وان"، بشأن قيامها باستثمارات عقارية غير مشروعة. من جانبه انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسى النائبة البرلمانية "سون"، المستقلة حاليا، وقال إنها يجب أن تلتزم بوعدها بالتخلي عن مقعدها البرلماني إذا ثبتت تلك الاتهامات وتستقيل على الفور. كما حث الحزب المعارضُ الحزبَ الديمقراطي الحاكم على قبول طلبه بإجراء تحقيقات برلمانية بشأن هذه الاتهامات.وفي المقابل، لم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم رداً رسمياً، على الأرجح لأن النائبة "سون" لم تعد تنتمي للحزب، ولأنه من المتوقع أن يتم كشف المزيد من الحقائق من خلال المحكمة.ومن ناحية أخرى انتقد حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، النائبة "سون"، وقال إنها كذبت على الجمهور، ودعا البرلمان إلى النظر في هذه القضية.أما الحزبان المعارضان الصغيران الآخران، وهما حزب "الديمقراطية والعدالة" وحزب "العدالة"، فقد رفضا التعليق على هذا الموضوع وقالا إنهما سينتظران حكم المحكمة.وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق من يوم أمس اتهاما للنائبة "سون" بالانخراط في مضاربات عقارية باستخدام المعلومات التي حصلت عليها في أثناء عملها ضمن إحدى اللجان البرلمانية. ومن جانبها نفت "سون" هذه المزاعم، وقالت إنها سوف تتبرع بجميع أموالها لخزانة الدولة إذا ثبت أنها اشترت عقارات تحت أسماء مستعارة.