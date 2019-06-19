سيول تتوقع نتائج جيدة من زيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ

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أعرب كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية عن أمله في أن تسهم زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الشمالية في استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسرعة.صرح بذلك "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء، لدى وصوله إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين حول التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية. وعبر "لي" في تصريحاته للصحفيين في مطار "دالاس" الدولي عن توقعاته بأن تسهم زيارة "شي" المزمعة في استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتقدم نحو نزع السلاح النووي، وكذلك إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف "لي" في تصريحاته التي أدلى بها في بداية زيارته لواشنطن التي تستمر أربعة أيام، أن الصين عملت بجد من أجل إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وأنه يثق في أن هذه الجهود سوف تستمر. وأعرب أيضا عن أمل سيول في رؤية "تأثير تآزري" عندما يزور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس "مون جيه إين" في أواخر هذا الشهر.