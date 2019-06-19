توقعات بطول أمد التحقيقات في حادث غرق القارب السياحي في نهر الدانوب

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من المتوقع أن يطول أمد التحقيقات التي تجريها الشرطة المجرية حاليا في حادث غرق قارب سياحي في نهر الدانوب كان على متنه مجموعة من السياح الكوريين، بعد اصطدامه بسفينة أكبر في بودابست، الشهر الماضي. وقال متحدث باسم شرطة بودابست في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنهم حصلوا على بيانات رقمية ذات صلة بالحادث يبلغ حجمها حوالي تيرا بايت، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية التي أجرتها السفينة السياحية "فايكنج سايجين" التي اصطدمت بالقارب "هابلياني"، الذي كان على متنه 33 سائحا كوريًا جنوبيًا واثنان مجريان، يوم 29 مايو الماضي. وأوضح المتحدث أنه تم أيضا جمع خمسة آلاف قطعة من الأدلة الفوتوغرافية المتعلقة بالحادث، واستجواب حوالي 230 شاهداً. وقد تم تشكيل فريق للتحقيقات في القضية يضم 60 عضوا، وهو، حسبما قالت السلطات المجرية، أكبر فريق تحقيقات على الإطلاق في مثل هذه الحالة في تاريخ الشرطة المجرية. كما يشارك عدد من المهندسين والأطباء النفسيين وغيرهم من المتخصصين أيضا في هذه التحقيقات. لكن المتحدث أشار إلى أنه من الصعب توقع الموعد الذي يمكن فيه التوصل إلى نتائج من هذه التحقيقات، حيث إنه يتوجب توثيق جميع معطيات التحقيق بشكل صحيح.ومن ناحية أخرى، اتضح أن قبطان السفينة "فايكنج سايجين" السياحية لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات عندما اصطدمت سفينته بالقارب "هابلياني".