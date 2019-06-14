زلزال بقوة 6,8 درجة يضرب اليابان

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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6,8 درجة بمقياس ريختر المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لليابان في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي.وقال تقرير صادر عن وكالة الأرصاد اليابانية، إن الزلزال وقع في المياه على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة "ساكاتا" في حوالي الساعة 10:22 من مساء الثلاثاء. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيراً من وقوع كارثة تسونامي بعد الزلزال مباشرة، وتنبأت بحدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد على طول ساحل المحافظات الشمالية الغربية: "ياماغاتا" و"نيغاتا" و"إيشيكاوا". ومع ذلك، لم يحدث سوى ارتفاع بسيط في مستوى البحر في بعض المناطق بعد حوالي نصف ساعة من وقوع الزلزال. وقد انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، كما تم تعليق بعض خدمات القطارات لفحص السلامة، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة بسبب الزلزال.وقالت هيئة الرقابة النووية اليابانية إن المفاعلات النووية في منطقة "نيغاتا" كانت خارج تأثير الزلزال، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أي مشاكل فيها بسبب الزلزال.