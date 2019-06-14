الرئيس الصيني يتعهد بمواصلة بذل الجهود لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية

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أكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أنه سيعمل على تحفيز التقدم في الحوار والمفاوضات بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية. وتعهد "شي" بهذا في مقال نشرته اليوم الأربعاء صحيفة "رودونغ شين مون" الحكومية في كوريا الشمالية، قبل يوم واحد من موعد وصوله إلى بيونغ يانغ، في أول زيارة رسمية يقوم بها "شي جين بينغ" إلى كوريا الشمالية.وأضاف الرئيس الصيني أنه سيحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين من خلال تعزيز التواصل والحوار والتنسيق مع كوريا الشمالية والأطراف المعنية الأخرى.وقال أيضا إن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة يصب في صالح كل من الصين وكوريا الشمالية، معربا عن دعمه للقرارات السياسية لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار.وأكد "شي" على أن بلاده سوف تسعى خلال زيارته إلى تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتبادلات المدنية مع كوريا الشمالية.