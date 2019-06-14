كوريا في المركز الثاني من حيث نتيجة الإبداع بعد سويسرا

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احتلت كوريا المركز الثاني في مجال تقييم نتيجة الإبداع الذي أجراه الاتحاد الأوروبي وشمل 46 دولة بما فيها الدول الأوروبية والدول المجاورة والدول المتنافسة الدولية.كما ظلت كوريا تحتل القمة، للعام السابع على التوالي، في تقييم أكبرعشر دول متنافسة على مستوى العالم.وأصدر الاتحاد الدولي اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان "لوحة الإبداع الأوروبي لعام 2019 ".ووفقا للتقرير، احتلت كوريا المركز الثاني بعد سويسرا إجماليا في مجال تقييم نتيجة الإبداع لعام 2018 الذي أجرته اللجنة التنفيذية، للاتحاد الأوروبي.ويقوم الاتحاد الأوروبي بحساب المؤشرات في 27 قسما مفصلا، من 4 قطاعات وهي " الهيكل" و"الاستثمار" و"أنشطة الإبداع" و"التأثيرات".وظلت كوريا تحتل المركز الأول من بين الدول المتنافسة الدولية مع الدول الأوروبية، وهي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان والصين والبرازيل، والهند، وجمهورية جنوب إفريقيا، وروسيا، لتتربع على القمة للعام السابع على التوالي منذ عام 2011.