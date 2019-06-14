مرور 10 أعوام على صدور الورقة النقدية من فئة 50 ألف وون

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قدر بنك كوريا المركزي أن فئة 50 ألف وون من الأوراق النقدية التي مرت 10 سنوات على صدورها في البلاد، قد حققت معظم آثارها التي كان يتطلع إليها في البداية.وقال البنك المركزي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء بعنوان "إصدار فئة 50 ألف وون واتجاهاتها، وتقييماتها خلال 10 سنوات إن صدور الفئة قد زاد من سهولة الأوراق النقدية وساهم في خفض التكلفة الاجتماعية بحيث حقق معظم الآثار السياسية المطلوبة.وتجدر الإشارة إلى أن بنك كوريا، كان قد صدر الفئة في شهر يونيو من عام 2009، من أجل مواكبة التوسع الاقتصادي وارتفاع الأسعار من جهة، ومعالجة التكلفة الاجتماعية والمضايقة الشعبية من جهة أخرى.وفقا للتقرير، مثلت الأوراق النقدية من فئة 50 ألف وون، 84% من بين الأوراق النقدية المتداولة حاليا من حيث القيمة، و36 % من حيث عدد الأوراق في نهاية شهر مايو الماضي.وقدر البنك المركزي أن إصدار الورقة النقدية من فئة 50 ألف وون ساهم في تقليل كمية الأوراق النقدية الضرورية، للمعاملات الاقتصادية، وتسهيل عملية إيداع وسحب الأوراق المالية في البنوك.