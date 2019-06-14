عقد لجنة اقتصادية مشتركة كورية صينية

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عقدت اليوم الأربعاء الجولة الثالثة والعشرون للجنة الاقتصادية المشتركة الكورية الصينية بالعاصمة سيول .وألقى رئيس الجانب الكوري "لي تيه هو" نائب الوزير في الوزارة كلمة افتتاحية، صرح فيها بأن الجانب الكوري يتطلع إلى استعادة التبادل والتعاون بين البلدين من خلال تفعيل التبادلات البشرية والثقافية، وتعميق وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما فيها البيئة.من جانبه، قال رئيس الجانب الصيني "لي تشونغ كانغ" مساعد وزير التجارة الصيني إنه من المقرر تنفيذ الأمور التي اتفق عليها رئيسا البلدين في مجالي الاقتصاد والتجارة وتبادل الآراء بعمق فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري .ويذكر أن الجانب الكوري كان ينوي في اجتماع اليوم أن يطلب من الحكومة الصينية بذل مزيد من الجهود، بشأن عدم استعادة الرحلات السياحية الجماعية الصينية في كوريا خاصة، بعد النزاع حول نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع في البلاد، ومسألة التعاون في مكافحة الغبارالناعم.وكان بعض المراقبين يتوقعون إجراء نقاش بشأن منتجات "هواوي" الصينية في الاجتماع غير أن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية قال إن مسألة الجيل الخامس لم تُدرج ضمن مواضيع النقاش وإن الجانب الصيني لم يرفع المسألة أمام الجانب الكوري.