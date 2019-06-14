منظمة الطيران يؤجل برنامج تفقدي لافتتاح خط جوي جديد في كوريا الشمالية

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أفادت قناة " صوت أمريكا" بأن منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة قامت بتأجيل برنامج تفقدي، لافتتاح خط جوي جديد في كوريا الشمالية، تخوفا من خرق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.وتجدرالإشارة إلى أن كوريا الشمالية، كانت قد طلبت من المنظمة الدولية افتتاح خط جوي جديد في شهر فبراير الماضي، قبل أن ترسل المنظمة بعض مسؤوليها إلى بيونغ يانغ في شهر مايو الماضي، وتجتمع مع مسؤولين هناك من أجل تنفيذ عملية الافتتاح.وسبق لوكالة رويتر للأنباء أن أفادت في مقال لها يوم 3 من هذا الشهر، نقلا عن مصدر مجهول بأن المنظمة الدولية خططت لإجراء جولة تفقدية لأمن الطيران من أجل افتتاح الخط الجديد في شهر سبتمبر القادم في كوريا الشمالية، إلا أنها قامت بتأجيل الخطة حتى عام 2020، نتيجة للقلق الأمريكي من احتمال استخدام التقنيات التي تُنقل إلى الجانب الكوري الشمالي في تطويرأسلحة بيونغ يانغ.