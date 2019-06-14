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عثر على قارب كوري شمالي،يوم 15 من هذا الشهر في البحر أمام ميناء سامتشوك، ومحركه مقفل قبل أن يدخل إلى الميناء عند شروق الشمس.و أطلق الحادث موجة انتقادات واسعة لوجود ثغرة في نظام الحراسة البحرية، وأصدرت السلطات تقريرا مؤقتا، للتحقيق مع وحدة الحراسة، التي صرحت بأن القارب الكوري الشمالي، كان ينتظر في البحر أمام الميناء، ومحركه لا يشتغل حوالي الساعة التاسعة. وعند شروق الشمس، اتجه القارب إلى ميناء "سامتشوك" ليصل إليها في الساعة السادسة والثلث صباحا.وأبلغ أحد السكان السلطات بالأمر، في الساعة السابعة إلا عشر دقائق صباحا مما يعني أن القارب الكوري الشمالي وطاقمه، تم إهمالهما لمدة حوالي نصف ساعة.واتضح أن القارب غادر مقاطعة شمال "هام كيونغ" بكوريا الشمالية يوم 9 من هذا الشهر، وكان يقوم بالاصطياد الكاذب بالقرب من خط الحدود الشمالي من يوم 10 وحتى يوم 12 منه قبل أن يتجاوز الخط في ليلة الثاني عشر منه، مما يبين أن القارب جاء إلى الجنوب، لهدف معين.صرحت السلطات العسكرية بأن بحارين من إجمالي 4 من الطاقم كانا داخل القارب، إلا أن البحارين الآخريين كانا عند الميناء عندما تم العثورعليه. وقالت إنها تحقق حاليا في هويات هؤلاء البحارين.وشرحت أن رادار المراقبة على شواطئ البحار كان قد التقط القارب عند دخوله، وظن أنه قارب كوري جنوبي.من ناحية أخرى، عقد اجتماع لجميع قادة القوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم حيث وصف وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو" الحادث بالفشل في عملية الحراسة البحرية مؤكدا على ضرورة رفع مستوى التأهب إلى أعلى درجة.