سيول تقترح إنشاء صندوق مشترك مع اليابان لتعويض ضحايا العمل القسري

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قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها اقترحت على اليابان أن يتم تشكيل صندوق مشترك بين الشركات في البلدين، لتعويض الكوريين الذين أُجبِروا على العمل القسري تحت الحكم الاستعماري الياباني.يأتي ذلك وسط التوتر في العلاقات الثنائية،بشأن أحكام المحكمة الكورية الجنوبية التي ألزمت الشركات اليابانية لدفع تعويضات لضحاياالعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وبموجب الخطة المقترحة، يتعين على الشركات اليابانية المدعى عليها تقديم تمويل تطوعي بالإضافة إلى الشركات الكورية التي تلقت أموالًا من اليابان، بموجب اتفاقية تسوية الحكم الاستعماري الياباني لكوريا لعام1965.وصرح مسؤول بوزارة الخارجية للصحفيين إنه إذا قبلت اليابان الاقتراح، فسوف توافق سيول على طلب طوكيو لمناقشة النزاع حول تعويضات العمل القسري.وقد تجاوزت سيول أمس الثلاثاء مهلة طلب اليابان بتشكيل لجنة تحكيم لحل النزاع.وفي أكتوبر من العام الماضي، أيدت المحكمةالعليا في كوريا الجنوبية حكمًا صادرًا عن المحكمة الابتدائية لعام 2013، والذي أمر شركة "نيبون ستيل آند سومي تومو ميتال" اليابانية بدفع مائة مليون وون أو ما يقرب من 89 ألف دولار أمريكي إلى أربعة من ضحايا العمل القسري. ثم صدرت أحكام مماثلةبعد حكم أكتوبر، مما أثار معارضة اليابان.وليس من الواضح كيف استلمت اليابان اقتراح سيول.لكنَّ وكالة "كيودو" اليابانيةللأنباء ذكرت أن مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية اليابانية رفض اقتراح سيول، على أساس أن اليابان تجاوزت السعي إلى محادثات ثنائية حول هذه القضية.ومنذ صدور حكم المحكمة العليا، تمسكت اليابان بأن جميع قضايا التعويض تم التعامل معها بالفعل بموجب اتفاق 1965.الجدير بالذكر أن اليابان قد استعمرت كوريا من عام 1910 إلى عام 1945.