الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسية لمساعدة كوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مالية روسية، لمساعدتها لكوريا الشمالية في تجنب العقوبات المالية المفروضة عليها.وقالت وزارة الخزانة في موقعها على الإنترنت أمس الأربعاء إن الجمعية المالية الروسية قدمت خدمات مالية لشركة "دان دونغ تشونغ شينغ للصناعة والتجارة" في كوريا الشمالية، مما مكنها من الوصول إلى النظام المالي العالمي، وتوجيه الأموال إلى برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.واتهمت الشركة الروسية بفتح حسابات مصرفية متعددة للشركة الكورية الشمالية، المملوكة لبنك التجارة الخارجية في كوريا الشمالية.وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من استعداد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية تستغرق يومين، وسط توقف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وفي مارس، أعلنت الوزارة أيضًا عن فرض عقوبات على شركتي شحن صينيتين، لقيامهما بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن في اليوم التالي عن إلغاء العقوبات.