المبعوث النووي لواشنطن وسيول يحثان الشمال على العودة إلى الحوار

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حث كبار المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كوريا الشمالية أمس الأربعاء، على العودة إلى حوار نزع السلاح النووي.وقد قام الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "لي دو هون"، ونظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية، بتوجيه تلك الدعوة في كلمتيهما في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.وحث "لي" في أول تصريحات علنية له في الولايات المتحدة، كوريا الشمالية على عقد قمة أخرى مع الرئيس "مون جيه إين"، قبل زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى سيول الأسبوع المقبل، ووصفها بأنها "فرصة ذهبية" لكوريا الشمالية.وأكد "لي" على التزام سيول بتنفيذ العقوبات، لكنه شدد على أن العقوبات ليست رصاصة سحرية، وأن هناك أدوات أخرى لإيجاد الحلول من خلال المفاوضات.وقال "بيغون" من جانبه إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتفهمان الحاجة إلى "المنهج المرن" في محادثات نزع السلاح النووي.وأكد على أن "الباب مفتوح على مصراعيه" للمفاوضات، وقال إن الولايات المتحدة تتوقع وتأمل أن تعود كوريا الشمالية إلى عملية الحوار.وأعرب المبعوثان عن أملهما في أن تلعب رحلة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى الشمال دورًا بناءً في المساعدة في استئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية.