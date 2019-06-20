الحكومة تؤكد خطة بناء المطار الثاني في جيجو بحلول عام 2025

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قررت الحكومة المضي قدمًا في خطة لبناء مطار دولي ثانٍ في جزيرة جيجو، بحلول عام 2025.وكشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأربعاء عن الخطة النهائية المتعلقة بمطار جيجو الثاني.وكان من المتوقع في البداية أن تكشف الوزارة عن الخطة في اجتماع مع المواطنين في جيجو، لكن تم إلغاء ذلك بعد أن احتل المعارضون لإنشاء المطار موقع الاجتماع، ومن بينهم نشطاء بيئيون.وقال مسؤول بالوزارة إن الحكومة حاولت استيعاب الأصوات المعارضة قدر الإمكان، وأجرت دراسات جدوى جديدة، وعززت المراقبة من قبل الخبراء الخارجيين.ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن خطط أكثر تفصيلًا في شهر أكتوبر، وتنتهي من تصميم العمل بحلول العام المقبل، لتبدأ أعمال البناء في عام 2021.