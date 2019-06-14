نواب من الحزب الحاكم يوافقون المعارضة في الدعوى إلى تجميد الحد الأدنى للأجور

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بينما تدعو أحزاب المعارضة إلى تجميد الحد الأدنى في البلاد، مشيرة إلى الأعباء المتزايدة على الشركات، فقد أعلن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم عن مخاوف مماثلة.وقال "كيم هيه يونغ"، عضو المجلس الأعلى للحزب الديمقراطي الحاكم، في اجتماع لأعضاء الحزب التنفيذيين أمس الأربعاء إن العديد من أصحاب الشركات الصغيرة يشكون من الصعوبات الناجمة عن الزيادات الحادة في الحد الأدنى للأجور، خلال العامين الماضيين.وفي إشارة إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد، قال "كيم" إن الحد الأدنى للأجور للعام المقبل يجب أن يتم تحديده بمستوى أقرب إلى التجميد قدر الإمكان. واقترح النائب أن تبحث الحكومة عن طرق أخرى لزيادة الدخل للأسر محدودة الدخل، مثل تقديم المساعدات المالية.وفي وقت سابق، طالبت زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "نا كيونغ وون" بتجميد الحد الأدنى للأجور، وصفته بأنه الموقف الرسمي لحزبها المحافظ.وقالت إنه إذا لم تستمع الحكومة إلى حزبها، فسوف يدرس اتخاذ الإجراء التشريعي.ومن المقرر أن تحدد لجنة الحد الأدنى للأجور قرارها بشأن العام المقبل، بحلول يوم الخميس من الأسبوع القادم.