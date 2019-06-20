افتتاح الجلسة البرلمانية الإضافية دون حزب المعارضة الرئيسي

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من المقرر أن تفتتح الجمعية الوطنية الجلسة الاستثنائية اليوم الخميس، بناء على طلب أربعة من الأحزاب الرئيسية، باستثناء حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي.وقال رئيس البرلمان "مون هي سانغ" في وقت سابق إن الجلسة الإضافية تبدأ في الساعة 10 صباحًا دون حفل الافتتاح، حيث فشلت الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن جدول أعمال الجلسة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدَّم مشرعون من الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب صغيرة طلبًا مشتركًا لعقد جلسة يونيو بدون حزب كوريا الحرة، في محاولة لدراسة مقترح الميزانية التكميلية وغيره من التشريعات العاجلة.وكانت الأحزاب الأربعة تخطط لأن يلقي رئيس الوزراء "لي ناك يون" خطاب الميزانية في الجلسة العامة اليوم الخميس، لكن معارضة حزب كوريا الحرة أجبرتها على إلغاء هذه الخطة.وفي الوقت نفسه، ستعقد اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح السياسي جلسة عامة بعد ظهر الخميس، لمراجعة مشروع قانون الإصلاح، على المسار السريع، بشأن إصلاح الانتخابات.ومن المتوقع أن يقاطع حزب المعارضة الرئيسي الجلسة.