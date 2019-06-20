ولي عهد المملكة العربية السعودية يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء أن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، سيزور سيول الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين".وستكون هذه أول زيارة لولي عهد السعودية منذ عام 1998، عندما زارها ولي العهد آنذاك، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيعقد "مون" والأمير محمد، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، اجتماعًا ثنائيًّا في 26 يونيو، وفقًا لما أعلنه المكتب الرئاسي أيضًا.وخلال المحادثات، سيناقش الزعيمان سبل توسيع التعاون الثنائي بين البلدين، لتشمل قطاعات صناعية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الخضراء والصحة والدفاع.وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمصدِّر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا.