الحكومة تعمل على إصلاح الهيكل الصناعي وتنمية الصناعات الجديدة

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طرحت الحكومة إستراتيجية للانتقال بالبلاد إلى رابع أكبر الدول الصناعية في العالم من خلال فتح ما اعتبرته "عصرنهضة صناعة التحويلات" .وفي هذا السياق، صرحت الحكومة بأنها تعمل على رقمنة الهيكل الصناعي وبنائه بشكل صديق للبيئة حتى عام 2030.كما تعهدت بدعم صناعة التحويلات المحلية، حتى تكتسب البلاد زخما جديدا في مجال صناعة التحويلات الإبداعية والقيادية من أجل خلق الصناعات الجديدة.وأقامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة مراسم خاصة، للإعلان عن رؤية "نهضة صناعة التحويلات" بالأمس في مجمع " بانوال وسيهوا" الصناعي في مدينة "أنسان" بمقاطعة كيونغ كي، حيث حددت أهدافا ترمي الى زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية من خمسة وعشرين بالمائة حاليا، إلى مستوى الدول المتقدمة التي بلغت نسبة ثلاثين بالمائة، بالإضافة الى زيادة نسب الصناعات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك قيمة الإنتاج في الصناعة من 16 % حاليا إلى 30 %.وتحقيقا لهذه الأهداف، طرحت الحكومة أربعة إستراتيجيات رئيسية وهي "إبداع الهيكل الصناعي" و"تنمية الصناعات الجديدة" و"إعادة هيكلة البيئة الصناعية" و"الحكومة الصديقة لرجال الأعمال".ومن بين المهام التنفيذية لهذه الرؤية بناء المصانع والمجمعات الصناعية الذكية وتطوير الصناعات القائمة على أساس الذكاء الاصطناعي. كما ستعمل الحكومة على تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة من خلال دعم الأبحاث والتطوير وبناء البني التحتية في مجال السيارات والسفن الصديقة للبيئة وصناعة الهواء وصناعات الطاقة المتجددة .كما تخطط لتطوير 3 صناعات جديدة رئيسية وهي أشباه موصلات الأنظمة، والسيارات المستقبلية والصناعة البيولوجية من خلال الاستثمار الكبير من قبل القطاع الخاص واستثمار 8 تريليونات و400 مليار وون في الأبحاث والتطوير.من ناحية أخرى، قررت الحكومة تنظيم اجتماعات إستراتيجية لدعم "نهضة صناعة التحويلات" باستمرار في المستقبل بمشاركة مختلف الوزارات والجماعات الاقتصادية والشركات الرئيسية تحت إشراف الرئيس "مون جيه إين".