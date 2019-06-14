اليابان ترفض مقترحا كوريا لإنشاء صندوق مشترك بشأن التعويضات عن العمل القسري

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اقترحت الحكومة الكورية تحمل الشركات الكورية واليابانية، تكلفة التعويضات عن العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن اليابان أعربت عن رفض الاقتراح معتبرة أن المقترح لا يمثل حلا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بعد ظهر أمس الأربعاء بأنها قدمت إلى الجانب الياباني طريقة لدفع التعويضات لفائدة ضحايا العمل القسري، من خلال إنشاء صندوق تموله شركات كورية و يابانية معا بشكل تطوعي.لكن الجانب الياباني أعرب عن رفضه الاقتراح و قال وزير الخارجية الياباني "كونو دارو" إنه لا يقبل باقتراح سيول لأنه ينتهك القانوان الدولي وفق تعبيره، مطالبا من جديد بإنشاء لجنة تحكيم.ويذكر أن الحكومة اليابانية تدرس رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال الفشل في تشكيل لجنة تحكيم، غير أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب موافقة الجانب الكوري.وفي ظل تدهور العلاقات بين كوريا واليابان، يسود الغموض المشهد بشأن مباحثات كورية يابانية محتملة، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع القادم.