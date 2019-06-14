مساعي لزيادة نسبة الاقتراحات الكورية ضمن المقاييس الدولية

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قررت الحكومة الكورية زيادة نسبة الاقتراحات الكورية ضمن المقاييس الدولية المعتمدة إلى 20 % حتى عام 2023.وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة العلوم وتكنولوجيا الاتصالات اليوم الأربعاء عن ما اسمته "إستراتيجية الاحتلال الاستباقي للمقاييس الدولية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".ووفقا للإستراتيجية، تخطط كوريا لتقديم 300 نوع من المقاييس الدولية خلال فترة تمتد لأربع سنوات، بهدف رفع نسبتها من الاقتراحات المعتمدة دوليا من 12 % حاليا إلى 20%.كما ستعمل على مضاعفة عدد الكوريين الذين يعملون ضمن الفريق الرئيسي لمنظمة المقاييس الدولية من المستوى الحالي البالغ 41 شخصا، ليصل إلى نفس المستوى مع الدول القيادية في مجال المقاييس الدولية، على غرارالولايات المتحدة واليابان وألمانيا.وبالنسبة لعدد الاقتراحات الخاصة بالمقاييس الدولية والتي تنفذها الحكومة حسب القطاعات، بلغ العدد 52 مقترحا في قطاع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة. كما بلغ العدد 33 مقترحا في قطاع أشباه موصلات الأنظمة فيما بلغ عدد المقترحات في قطاع الطاقة والهيدروجين 28 حالة.وشدد "سونغ يون مو" وزير الصناعة على ضرورة أن تتحول كوريا إلى دولة قيادية في مجال المقاييس الدولية.