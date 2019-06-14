جهود كورية لتحسين المعاملة مع اللاجئين

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بمناسبة إحياء ذكرى يوم اللاجئين العالمي الذي حددته الأمم المتحدة، دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان إلى الوقوف على حالات المعاملة مع اللاجئين والمقيمين في البلاد وإلى العمل على تحسين نظام التأمين الصحي لديهم.وقالت "تشيه يونغ إيه" رئيسة اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس احتفالا بيوم اللاجئين العالمي إن عدد المتقدمين بطلب اللجوء إلى كوريا بلغ 48 ألفا و906 أشخاص في الفترة ما بين عام 1994 حتى عام 2018. وحصل حوالي 2 % فقط بالموافقة على مطلب اللجوء مشيرة الى فقدان المعلومات بشأن ظروف معيشة هؤلاء اللاجئين الذين حظيت مطالبهم بالمواقفة .وأشارت إلى أن قانون اللاجئين الحالي يضمن لهم توفير نفس المستوى من الضمان الاجتماعي مع المواطنين الكوريين، لكن هذا القانون لا يتم تنفيذه بشكل كاف داعية إلى تحسين نظام التأمين الصحي للاجئين حتى يعيشوا حياة كريمة.والجدير بالذكرأن الأمم المتحدة اختارت يوم اللاجئين العالمي في يوم 4 من شهر ديسمبر في عام 2000 من أجل مساعدة اللاجئين على التخلص من الاضطهاد ومن أشكال العنصرية والتمييزلأسباب دينة وسياسية وجذب اهتمام المجتمع الدولي حول معاناة اللاجئين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم.