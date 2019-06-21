تفتيش ميداني في الساحل الغربي بعد مرور القارب الكوري الشمالي دون رصد

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قام رئيس فرع المنطقة الوسطى من خفر السواحل الكوري بمراقبة الحالة الأمنية، على طول المناطق الساحلية الغربية لكوريا الجنوبية، بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.وجاء هذا التفتيش الميداني للمفوض "كو جا يونغ" في جزيرة "كانغ هوا" في إنتشون أمس الخميس، بعد أن فشلت السلطات في رصد قارب صيد كوري شمالي، شق طريقه إلى المياه الكورية الجنوبية يوم السبت الماضي.كما التقى "كو" بمسؤولين حكوميين عسكريين وإقليميين، لمناقشة التعاون والإجراءات المحتملة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.وبينما أشار المفوض إلى أن المخاطر الأمنية على طول الساحل الغربي أعلى من الساحل الشرقي، بسبب تعقيد الخط الساحلي ووجود العديد من الجزر، فقد دعا إلى مراقبة صارمة في المناطق المعنية.