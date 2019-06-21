الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" التي تديرها الدولة أن قادة الصين وكوريا الشمالية عقدوا محادثات في بيونغ يانغ أمس الخميس.ووفقًا لصحيفة الشعب الصينية، وصل الرئيس الصيني "شي جين بينغ" وزوجته "بينغ ليوان" إلى مطار "سونان" الدولي في بيونغ يانغ في وقت سابق من أمس الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقبالهما الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزوجته "ري سول جو". وأفادت الأنباء أن نحو 10 آلاف كوري شمالي كانوا في استقبال الرئيس الصيني أيضًا.وذكرت الصحيفة أن "شي" و"كيم" استعرضا حرس الشرف وركبا سيارة مفتوحة حتى "قصر الشمس كوم سوسان"، وهو الضريح الذي يحتفل بزعماء الشمال السابقين.وذكرت الصحيفة أن الزعيمين عقدا محادثات في وقت لاحق، لكنها لم تذكر تفاصيل الحوار.وتعد زيارة "شي" أول زيارة يقوم فيها رئيس صيني بزيارة إلى كوريا الشمالية منذ 14 عامًا، لكن الرئيس الصيني "شي" اجتمع مع "كيم" في خمس مناسبات مختلفة، منذ مارس من العام الماضي.