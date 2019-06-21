النيابة تطالب بالسجن لمدة 12 عامًا للرئيسة المعزولة في قضية أموال المخابرات

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طالب المدعون بالنيابة بالحكم على الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" بالسجن لمدة 12 سنة، في تهمة قبولها أموالًا غير شرعية من وكالة الاستخبارات الوطنية.وفي الجلسة الأخيرة للرئيسة السابقة أمس الخميس، طلب الادعاء من المحكمة العليا في سيول بالحكم بالسجن وغرامة قدرها 8 مليار وون، ومصادرة 3.5 مليار وون. وقالت النيابة إن "بارك" خانت ثقة المواطنين واستخدمت سلطات الدولة استخدامًا شخصيًّا، من خلال تلقي الأموال من جهاز الاستخبارات الوطني.وقد تم توجيه الاتهام إلى "بارك" في يناير عام 2018 بتلقي الرشوة وتبديد أموال الدولة، بسبب قبولها ما قيمته 3.5 مليار وون من جهاز الاستخبارات بين عامي 2013 و2016.وفي يوليو الماضي، حكمت عليها محكمة ابتدائية بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 3.3 مليار وون، بعد إدانتها بالتسبب في تضييع أموال الدولة، واستأنفت النيابة الحكم قائلة إن "بارك" متورطة في الرشوة أيضًا.ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في 25 يوليو.