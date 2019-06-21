واشنطن: كوريا الشمالية واحدة من أسوأ دول العالم في الاتجار بالبشر

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صنفت الولايات المتحدة أمس الخميس كوريا الشمالية كواحدة من أسوأ دول العالم، من حيث الاتجار بالبشر، للعام السابع عشر على التوالي، مشيرة إلى استخدامها للعمل بالسخرة.وضع تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية في أسوأ مرتبة من الفئة الثالثة، إلى جانب الصين وإيران وروسيا.ويُحظَر على الدول المدرجة في الفئة الثالثة تلقي أنواع معينة من المساعدة من الولايات المتحدة.وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إن حكومة كوريا الشمالية تخضع مواطنيها للعمل القسري في الداخل والخارج، ثم تستخدم العائدات لتمويل "الأنشطة الشائنة".وقال التقرير إن إدراج كوريا الشمالية في ذلك التقرير جاء بسبب أن كوريا الشمالية لا تفي بالحد الأدنى من معايير الوزارة للقضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودًا للقيام بذلك.ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بيونغ يانغ، لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مما يثير تكهنات بأن بكين قد تحاول التأثير على كوريا الشمالية، كنقطة مساومة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على شركة روسية لقيامها بمساعدة كوريا الشمالية على تجنب العقوبات.