كيم جونغ أون وشي جينغ بينغ يتعهدان بدور نشط في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية

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أجرى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" محادثات مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بيونغ يانغ أمس الخميس، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها "شي" لجارة بكين الشيوعية.ووفقًا لوكالات الأنباء الصينية الرسمية، فقد قال "كيم" إن بلاده اتخذت خطوات فعالة لتخفيف التوترات، ولكن إحدى "الدول المعنية" لم ترد بالمثل على هذه الجهود، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة.وأضاف "كيم" أنه سيحافظ على "صبره"، معربًا عن أمله في أن تلتقي الأطراف المعنية وجهًا لوجه لمعالجة قضايا شبه الجزيرة الكورية.وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن تقديره لدور الصين في حل مثل هذه القضايا، وتعهد بمواصلة التواصل والتعاون مع بكين، لإحراز تقدم نحو حل سياسي.كما أعرب الزعيم الصيني عن دعمه للحلول السياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية، وتعهد بالقيام بدور فعال في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.كما قال إن الصين ستوفر كل وسائل الدعم الممكنة لكوريا الشمالية، لمعالجة القضايا الأمنية والتنموية والمخاوف المعقولة.