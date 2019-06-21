قادة الآسيان يدرسون توجيه دعوة للزعيم الكوري الشمالي إلى القمة الخاصة في كوريا الجنوبية

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أفادت الأنباء أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) سوف تناقش دعوة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى حضور قمة الآسيان الخاصة، التي ستُعقَد في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أمس الخميس إنه خلال اجتماع الآسيان في نهاية هذا الأسبوع في بانكوك، ستناقش الدول الأعضاء مسألة دعوة "كيم" إلى حضور القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان، والمقرر عقدها في أواخر نوفمبر في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد.وسيتم عقد القمة الخاصة احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيس شركة الحوار القطاعي بين كوريا الجنوبية والآسيان، والتي شهدت توسعًا سريعًا للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والإنمائية.ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر في الآسيان قوله إن جميع الدول الأعضاء تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ويبدو أن المنظمة تبحث عن طرق للمشاركة في قضية نزع السلاح النووي وحلها.وقال التقرير إن قادة الآسيان يفكرون بعناية في كيفية تقديم الدعوة، مع المخاوف من أن الرفض المحتمل للعرض قد يضر بسمعة المنظمة.