مون يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث تسلل القارب الكوري الشمالي

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أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليمات للجيش بإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب الفشل في رصد قارب الصيد الكوري الشمالي، الذي عبر الحدود بين الكوريتين ووصل إلى عمق المياه الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" أمس الخميس إن الرئيس أصدر تعليماته لوزير الدفاع "جيونغ كيونغ دو" قبيل الجلسة المشتركة بين الوكالات المعنية حول سياسات مكافحة الفساد، التي انعقدت في المكتب الرئاسي.وأخبر "مون" الوزير بإجراء "تحقيق شامل" فيما إذا كان هناك أي مشكلات فيما يتعلق برصد القارب الخشبي الصغير، وإبلاغ المواطنين بالمعلومات الكافية على الفور.ونفت "كو" صحة التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الرئاسة والجيش يسعيان إلى التكتم على بعض تفاصيل الحادث.لكنها قالت إن الإعلانات المتضاربة للجيش فيما يتعلق بالحادث تبدو كما لو كانت ناشئة عن الإهمال.وأضافت أنه في حالة الحوادث التي تتعلق بالسفن الكورية الشمالية وأفراد الطاقم الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية، فإن السرية هي المبدأ الرئيسي لتحسين الأمن والسلامة.